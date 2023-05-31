В Белом доме считают, что бюджетная сделка с конгрессом не помешает финансированию Киева

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг считает, что тяжелая экономическая обстановка в США и договор администрации президента с конгрессом не помешают Вашингтону продолжить осуществлять финансовую помощь Украине.
«Нет, не ожидаю», — кратко ответила советник на вопрос журналистов о возможном влиянии партийной сделки на возможность Белого дома получить дополнительное финансирование на помощь Киеву.
Белый дом и конгресс пришли к соглашению, по условиям которого «потолок» госдолга США перестает действовать на срок до двух лет. При этом рост расходов федерального бюджета будет ограничен. Стороны приняли такое решение, чтобы избежать дефолта США, который мог произойти уже в июне.
Ранее в США решили «отсрочить» возможный дефолт, отменив потолок государственного долга.