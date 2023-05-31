В Белом доме считают, что бюджетная сделка с конгрессом не помешает финансированию Киева

Белый дом и конгресс пришли к соглашению, по условиям которого «потолок» госдолга США перестает действовать на срок до двух лет. При этом рост расходов федерального бюджета будет ограничен. Стороны приняли такое решение, чтобы избежать дефолта США, который мог произойти уже в июне.