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Зампостпреда КНР в ООН: Пекин поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Политика
Зампостпреда КНР в ООН: Пекин поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сообщил во время заседания международной организации.

Дипломат также добавил, что китайская сторона с нетерпением ожидает переговоры по Украине.

«Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров – ред.)», — прокомментировал зампостпред Китая при ООН.

Ранее эксперт Ильгар Велизаде предрек усиление попыток решить конфликт России и Украины со стороны Турции.
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