Зампостпреда КНР в ООН: Пекин поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сообщил во время заседания международной организации.
Дипломат также добавил, что китайская сторона с нетерпением ожидает переговоры по Украине.
«Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров – ред.)», — прокомментировал зампостпред Китая при ООН.
Ранее эксперт Ильгар Велизаде предрек усиление попыток решить конфликт России и Украины со стороны Турции.