Россия рассчитывает на осуждение действий Киева со стороны Международного агентства по атомной энергии, учитывая недавнее заявление гендиретора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил на заседании Совета безопасности организации.
«Рассчитываем на то, что с учетом сделанного Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины», — заявил дипломат.
Гендиректор МАГАТЭ ранее оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции как крайне хрупкую и опасную. Небензя в свою очередь, подчеркнул, что Киев уже не в первый раз подводит мир к угрозе ядерного инцидента, который может привести к катастрофе в Европе.
Ранее Небензя назвал соучастниками преступлений ВСУ страны Запада, спонсирующие Киев вооружением.