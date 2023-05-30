Постпред России в ООН Небензя призвал МАГАТЭ осудить действия Киева, угрожающие ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ ранее оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции как крайне хрупкую и опасную. Небензя в свою очередь, подчеркнул, что Киев уже не в первый раз подводит мир к угрозе ядерного инцидента, который может привести к катастрофе в Европе.