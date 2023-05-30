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Госсекретарь Энтони Блинкен: в среду США объявят о новых ограничениях против России

Политика
Госсекретарь Энтони Блинкен: в среду США объявят о новых ограничениях против России

В среду 31 мая в западных странах объявят новые меры, направленные на противостояние «российской дезинформации» в Сети и ужесточение надзора за экспортом технологий беспилотных полетов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Завтра мы объявим о новых мерах, направленных на <...> противодействие российской дезинформации с целью защитить правозащитников в интернете», — сказал Блинкен.

Меры по усилению контроля экспорта направлены на применение технологий, которые доступны для производства беспилотников. По словам госсекретаря США, они применяются в конфликте с Украиной.

Также 31 мая и 1 июня пройдет неофициальная встреча глав МИД стран НАТО.

Ранее политик Майкл Маккол заявил о необходимости привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу США.
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