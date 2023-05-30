Госсекретарь Энтони Блинкен: в среду США объявят о новых ограничениях против России

В среду 31 мая в западных странах объявят новые меры, направленные на противостояние «российской дезинформации» в Сети и ужесточение надзора за экспортом технологий беспилотных полетов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.