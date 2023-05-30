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В Белом доме не поддерживают удары украинских беспилотников по Москве

Политика
В Белом доме не поддерживают удары украинских беспилотников по Москве

США в частном порядке и публично доводят до сведения Украины, что не поддерживает атаки внутри России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтон проинформирован об ударах украинских беспилотников по Москве. В США заявили, что не поддерживают атаки ВСУ внутри России, так как «сосредоточены на возвращении территорий Украины».

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России», — прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В настоящий момент Соединенные Штаты сконцентрированы на предоставлении вооружения Украине, добавила представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в результате падения украинский БПЛА несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения.
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