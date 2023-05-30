В Белом доме не поддерживают удары украинских беспилотников по Москве

США в частном порядке и публично доводят до сведения Украины, что не поддерживает атаки внутри России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вашингтон проинформирован об ударах украинских беспилотников по Москве. В США заявили, что не поддерживают атаки ВСУ внутри России, так как «сосредоточены на возвращении территорий Украины».
«Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России», — прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В настоящий момент Соединенные Штаты сконцентрированы на предоставлении вооружения Украине, добавила представитель администрации.
Ранее сообщалось, что в результате падения украинский БПЛА несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения.