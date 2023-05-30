Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

Стало известно, что крупнейшая в мире компания по производству товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) проложить обеспечивать российский рынок линзами для зрения Acuvue. Об этом сообщили РИА Новости.
«Компания «Johnson & Johnson» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Компания Johnson & Johnson объявила об изъятии контактных линз одного наименования из ассортимента в Российской Федерации, а именно «Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1».