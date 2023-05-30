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Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

Общество
Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

Стало известно, что крупнейшая в мире компания по производству товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) проложить обеспечивать российский рынок линзами для зрения Acuvue. Об этом сообщили РИА Новости.

«Компания «Johnson & Johnson» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Компания Johnson & Johnson объявила об изъятии контактных линз одного наименования из ассортимента в Российской Федерации, а именно «Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1».
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