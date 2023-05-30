Захар Прилепин саркастично предложил «наградить» режиссера Беркович за спектакль с пропагандой терроризма

Военнослужащий и писатель Захар Прилепин заявил в интервью News.ru заявил, что за последние 30 лет в России создали либерально-буржуазное общество потребления и культа Запада. Так автор книг прокомментировал дело режиссера Евгении Беркович.
По словам Прилепина, еще десять лет назад он заявлял о том, что в России понятия «армия», «церковь», «отечество» и «СССР» являются для молодого поколения «зашкваром». Майор Росгвардии считает, что утечка молодых специалистов за границу после начала СВО и негативные высказывания некоторых артистов, покинувших страну, является следствием этого.
«В России за 30 лет создали либерально-буржуазное общество потребления и культа Запада, антисоветизм был почти религией, а западничество — аксиомой», — подчеркнул писатель.
Прилепин пожаловался, что артисты получают в России гораздо больше наград, чем военные, ведущие службу в горячих точках. Он иронично предложил «наградить» Беркович, которая в настоящее время обвиняется в пропаганде терроризма.
Ранее Прилепин рассказал, что пережил уже четыре сложнейших операции, длившихся по 4-6 часов. Кроме того, он насчитал у себя 12 переломов.