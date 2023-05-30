Захар Прилепин саркастично предложил «наградить» режиссера Беркович за спектакль с пропагандой терроризма

По словам Прилепина, еще десять лет назад он заявлял о том, что в России понятия «армия», «церковь», «отечество» и «СССР» являются для молодого поколения «зашкваром». Майор Росгвардии считает, что утечка молодых специалистов за границу после начала СВО и негативные высказывания некоторых артистов, покинувших страну, является следствием этого.