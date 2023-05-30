Певец Дмитрий Маликов раскрыл подробности личной жизни своей дочери Стефании

Девушка не распространяется о своих любовных делах. На недавнем интервью звездный папа признался, что после громкого расставания Стефании с хоккеистом Кириллом Капризовым прошлой зимой, у нее появились новые отношения с парнем, с которым они знакомы с ноября прошлого года.