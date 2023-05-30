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Певец Дмитрий Маликов раскрыл подробности личной жизни своей дочери Стефании

Шоу-бизнес
Певец Дмитрий Маликов раскрыл подробности личной жизни своей дочери Стефании

На интервью Натальи Подольской на шоу «Ваша Наташа», певец Дмитрий Маликов, который нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни, рассказал с кем сейчас встречается его 23-летняя дочь Стефания.

Девушка не распространяется о своих любовных делах. На недавнем интервью звездный папа признался, что после громкого расставания Стефании с хоккеистом Кириллом Капризовым прошлой зимой, у нее появились новые отношения с парнем, с которым они знакомы с ноября прошлого года.

Ранее известный певец Дмитрий Маликов рассказал о тщательной подготовке юбилейной шоу-программы.
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