Глава МАГАТЭ Гросси призвал не наносить удары по Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, включая запрет на нанесение ударов по станции. Об этом он сообщил во время выступления в Совбезе ООН.
Гросси призвал не наносить удары по отработанному топливу, критической инфраструктуре, реакторам и персоналу ЗАЭС.
«Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее», — сообщил глава МАГАТЭ во время своего выступления.
Принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС были представлены Рафаэлем Гросси во вторник, 30 мая, во время заседания СБ ООН.
Ранее военный журналист Юрий Подоляка сообщил о готовящейся диверсии на ЗАЭС.