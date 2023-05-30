В распоряжении ФАН оказался полный список пострадавших детей при обрушении трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Новые подробности обрушения трибун на стадионе «Гребной канал-Дон» попали в распоряжение ФАН. Число пострадавших детей, которые прибыли в Ростов-на-Дону из Батайска, возросло до 20 человек.
Трое детей в настоящее время находятся в реанимации, один из юных спортсменов получил рваные раны на лице, у другого футболиста сломаны два пальца. Школьникам, пострадавшим при обрушении, по 12-13 лет, за исключением десятилетней болельщицы.
1 Михаил Я., в реанимации
2 Александр М., в реанимации
3 Владислав К., в реанимации
4 Дмитрий С., рваные раны лица
5 Иван Г., сломаны два пальца, ушиб головы
6 Анастасия М., ушиб спины
7 Иван Д., ушибы
8 Сергей В., ушиб колена
9 Дмитрий Ч, ушиб колена
10 Тимур К., ушибы
11 Леонид М., ушибы
12 Егор К., ушиб колена
13 Арсений С., ушибы
14 Андрей П., ушибы
15 Дмитрий Е., ушибы
16 Андрей П., ушибы
17 Даниил Б., ушибы
18 Александр Р., на обследовании
19 Егор Л., отказался от госпитализации
20 Егор К, осмотрен, в госпитализации не нуждается
Кроме 19 участников соревнований, играющих за команду Батайска, среди пострадавших оказалась сестра одного из спортсменов — девочка получила травмы в районе спины. Брат юной болельщицы в числе детей, находящихся в реанимации.
Погибшая при обрушении Людмила Алиева смогла защитить своего сына ценой своей жизни. Мальчик получил ушибы, но в настоящее время уже находится дома.
Ранее сообщалось, что травмы получили 19 детей из детской футбольной команды Батайска. Семь юных спортсменов госпитализированы, 12 футболистов с более легкими травмами направлены на домашнее лечение.