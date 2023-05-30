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Попытка подзаработать на наркотиках обернулась тюремным сроком для 18-летнего брянчанина

Происшествия
Попытка подзаработать на наркотиках обернулась тюремным сроком для 18-летнего брянчанина

Парень из Брянска обвинен в шести эпизодах с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

По данным ведомства, в интернете парень договорился с незнакомыми лицами о сбыте наркотиков. Позже он получил данные о местонахождении запрещенных веществ и был пойман местными полицейскими.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор 18-летнему парню, который занимался «закладками». Его обвинили в шести эпизодах, связанных с распространением наркотических средств. Молодого человека отправят в исправительную колонию строгого режима.

Парень полностью признает свою вину.

Ранее полицейские в Подмосковье поймали очередного наркодилера.
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