Журналист Отар Кушанашвили призвал дочь балерины Анастасии Волочковой ценить маму

Журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение в социальных сетях о ситуации балерины Анастасии Волочковой и выпускным ее дочери, на который звезда не была приглашена.
Дочь Анастасии Волочковой неделю назад окончила школу. На последний звонок Ариадны, пришли все, кроме именитой мамы. Балерина считает, что дочь не позвала ее на праздник из-за популярности.
Отару Кушанашвили не остался в стороне и высказался о сложившейся ситуации. Ему стало жаль балерину, ведь никто не заслужил такого отношения к себе.
«Дочь отвергает, исторгает маму — страшные кадры… Отвергая маму, вы отвергаете саму жизнь. Вы будете жалеть об этом. Так нельзя делать, даже если у мамы 777 изъянов. Эта женщина просто хочет быть счастливой», — сказал ведущий о 47-летней приме.
Так же мужчина призвал Адриану не отталкивать маму.
Ранее стали известны подробности жизни дочери Волочковой, на которую публично накинулась балерина.