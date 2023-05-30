Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

На предстоящем фестивале, посвященном международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, хедлайнером станет группа «Звери». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих», — говорится в сообщении.
Так же программа фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» включает показы российских дизайнеров и другие мероприятия.
Ранее фронтмен группы «Звери» Роман Билык устроил пьяный дебош в баре.