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Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Общество
Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

На предстоящем фестивале, посвященном международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, хедлайнером станет группа «Звери». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих», — говорится в сообщении.

Так же программа фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» включает показы российских дизайнеров и другие мероприятия.

Ранее фронтмен группы «Звери» Роман Билык устроил пьяный дебош в баре.
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