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Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ пункта временного размещения в Белгородской области

Происшествия
Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ пункта временного размещения в Белгородской области

В Белгородской области украинские военные обстреляли пункт временного размещения — два человека ранены, один погиб. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пункте временного размещения находились жители Середы. В результате обстрела ВСУ один погиб, еще двое тяжело ранены. Их прооперировали, они находятся в реанимации.

В данный момент жители вывезены в другой населенный пункт. Гражданам будут предоставлены жилые дома.

«На месте поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. «Дайте деньги, мы сами все купим» - говорят жители. Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры», — прокомментировал Гладков.

Вместе с этим в Белгородской области получили повреждения жилой дом, два автомобиля, административный корпус и территория проходной.

Ранее сообщалось, что жилые дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области получили повреждения в ходе атаки ВСУ.
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