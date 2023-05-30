Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ пункта временного размещения в Белгородской области

В Белгородской области украинские военные обстреляли пункт временного размещения — два человека ранены, один погиб. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пункте временного размещения находились жители Середы. В результате обстрела ВСУ один погиб, еще двое тяжело ранены. Их прооперировали, они находятся в реанимации.
В данный момент жители вывезены в другой населенный пункт. Гражданам будут предоставлены жилые дома.
«На месте поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. «Дайте деньги, мы сами все купим» - говорят жители. Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры», — прокомментировал Гладков.
Вместе с этим в Белгородской области получили повреждения жилой дом, два автомобиля, административный корпус и территория проходной.
Ранее сообщалось, что жилые дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области получили повреждения в ходе атаки ВСУ.