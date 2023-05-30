Стали известны новые подробности обрушения трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

При обрушении трибун на стадионе «Гребной канал-Дон» пострадали 19 детей из города Батайска, прибывшие в Ростов-на-Дону для участия в футбольном матче с местной командой «Арсенал».
Обрушение произошло около 17:00 во вторник, когда большинство детей пережидали сильный дождь и ветер на тех самых трибунах. Травмы получили 19 детей из детской футбольной команды Батайска. Семь юных спортсменов в настоящее время госпитализированы, 12 футболистов с более легкими травмами были направлены на домашнее лечение.
Погибшая в результате обрушения Людмила Алиева — мама одного из спортсменов батайской команды Леонида, на стадионе находилась ради поддержки команды сына. Пострадали еще трое взрослых, включая тренера команды Олега Грачева, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 28 человек.