Стали известны новые подробности обрушения трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Обрушение произошло около 17:00 во вторник, когда большинство детей пережидали сильный дождь и ветер на тех самых трибунах. Травмы получили 19 детей из детской футбольной команды Батайска. Семь юных спортсменов в настоящее время госпитализированы, 12 футболистов с более легкими травмами были направлены на домашнее лечение.