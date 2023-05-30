Американец бросил работу и уехал жить в джунгли

Житель Калифорнии бросил работу продавца в магазине и уехал жить в джунгли на Гавайях. Об этом мужчина сообщает в своем аккаунте в TikTok.
Американец Роберт Бретон с 2011 года путешествовал по стране, чтобы найти идеальное место для постройки дома. Он выбрал Гавайи. Позже 35-летний калифорниец купил землю, стройматериалы и в течение 2 лет занимался постройкой дома.
Построенный дом, который находится на высоте 12 метров, является полноценным жилищем с туалетом, душем, гостиной и спальней. Электричество он получает с помощью солнечных панелей, для питья использует дождевую воду. Мужчина также выращивает в теплице потребляемые продукты. В основном, деньги он тратит на покупку газа, оплату интернета и покупку продуктов.
Сначала мужчине было непривычно, что он не может осуществлять доставку готовой еды и получать письма на дом. Но это дало ему осознать важность бережного подхода к окружающей среде.
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