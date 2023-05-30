Американец бросил работу и уехал жить в джунгли

Построенный дом, который находится на высоте 12 метров, является полноценным жилищем с туалетом, душем, гостиной и спальней. Электричество он получает с помощью солнечных панелей, для питья использует дождевую воду. Мужчина также выращивает в теплице потребляемые продукты. В основном, деньги он тратит на покупку газа, оплату интернета и покупку продуктов.