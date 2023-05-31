Она помогала всем и всегда: в ДНР из-за подлого обстрела ВСУ погибла медсестра

Во время очередного обстрела ВСУ Донецка в Петровском районе при исполнении врачебного долга погибла медсестра. О трагическом событии сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.
Илона Чмырук работала манипуляционной медсестрой амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 10 г. Донецка. Женщина ехала на работу, когда увидела пострадавшего мужчину от взрыва снаряда. Медсестра начала оказывать ему первую помощь и звонить в скорую помощь, но в этот момент украинские силовики совершили второй обстрел территории.
Александр Чмырук — муж погибшей, рассказал, что до последнего не верил, что жены больше нет. По его словам, она всегда была отзывчивой и никогда не могла пройти мимо, если какой-то человек нуждался в помощи. Дочь Илоны Чмырук учится в медицинском университете, девушка хочет стать врачом и помогать людям. Для Софии мама всегда была примером для подражания.
«Это было самое страшное утро для меня, потому что я проснулась со словами, что мамы больше нет. Нам было очень страшно и непонятно, что делать дальше, потому что она была лучиком света в нашей семье и все ее очень любили. Я никогда не забуду, как она была со мной всегда рядом, даже если она была на сутках, то все равно она меня брала с собой и занималась со мной уроками. Хоть и было сложно, но она всегда со мной занималась. Все ее очень любили и на работе, и соседи, и знакомые. Она всегда всем помогала», — поделилась дочь погибшей София Чмырук.
По словам Заведующего амбулаторией ЦПМСП №10 г. Донецка Максима Кондаков, Илона была ответственным и квалифицированным работником, а также добрым и отзывчивым человеком. Ее любили и уважали не только коллеги, но и пациенты.
«Я не верил до последнего, что это могло произойти. Очень тяжело было, конечно, это осознать, потому что это был для меня очень близкий человек. Она и меня постоянно лечила, когда я сильно болел — никогда в помощи не отказывала, как бы тяжело не было. Она работала шесть дней в неделю», — рассказал Максим Кондаков.