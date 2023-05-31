Она помогала всем и всегда: в ДНР из-за подлого обстрела ВСУ погибла медсестра

Александр Чмырук — муж погибшей, рассказал, что до последнего не верил, что жены больше нет. По его словам, она всегда была отзывчивой и никогда не могла пройти мимо, если какой-то человек нуждался в помощи. Дочь Илоны Чмырук учится в медицинском университете, девушка хочет стать врачом и помогать людям. Для Софии мама всегда была примером для подражания.