Рыночная стоимость NVIDIA превысила триллион долларов

Вашингтон, 30 мая. Рыночная капитализация корпорации NVIDIA достигла триллиона долларов. Стоимость компании резко взлетела после анонса технологии искусственного интеллекта.
Выступая на выставке Computex на Тайване 28 мая, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представил новую суперкомпьютерную платформу с искусственным интеллектом под названием DGX GH200. По словам Хуана, основная цель суперкомпьютера — помочь технологическим компаниям в разработке преемников популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.
В результате в ходе последней сессии акции корпорации выросли на 7,7% до рекордно высокого уровня в 419,38 долларов. Резкий рост котировок NVIDIA, благодаря которому капитализация компании преодолела отметку в триллион долларов, обусловлен также показателями выручки, опубликованными на прошлой неделе. Финансовые данные превзошли оценки более чем на 50%, что моментально взвинтило стоимость ценных бумаг на четверть.
NVIDIA стала девятой компанией и первым в истории производителем полупроводников, стоимость которой превысила триллион долларов. По мнению аналитиков, в ближайшее время корпорация продолжит рост на волне дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта.
«Несмотря на то что оценка компании на данный момент выглядит высокой, мы считаем, что Nvidia обладает огромной прибылью, поскольку внедрение ее графического процессора с искусственным интеллектом остается на самом раннем этапе», — уверен старший аналитик Summit Insights Group Киннгай Чан.
Тем временем гонка за искусственный интеллект набирает обороты. Корпорация Microsoft объявила о разработке собственного чипа, способного поддерживать приложения, подобные ChatGPT.
Китайские разработчики, которые оказались под санкциями США и не имеют доступа к новейшим американским технологиям, ведут собственные исследования в этом направлении.