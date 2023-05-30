Рыночная стоимость NVIDIA превысила триллион долларов

В результате в ходе последней сессии акции корпорации выросли на 7,7% до рекордно высокого уровня в 419,38 долларов. Резкий рост котировок NVIDIA, благодаря которому капитализация компании преодолела отметку в триллион долларов, обусловлен также показателями выручки, опубликованными на прошлой неделе. Финансовые данные превзошли оценки более чем на 50%, что моментально взвинтило стоимость ценных бумаг на четверть.