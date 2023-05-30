Марк Цукерберг показал армейскую тренировку своих маленьких дочерей

Миллиардер в рамках тренировки пробежал милю, 100 раз подтянулся, 200 раз отжался, 300 раз присел, после чего пробежал еще милю. Это полный комплекс упражнений, который выполняется с 20-фунтовым рюкзаком. У Цукерберга на это ушло 39 минут и 58 секунд.