Марк Цукерберг показал армейскую тренировку своих маленьких дочерей

Медиамагнат, предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг разместил в социальной сети снимки тренировки своих дочерей по кроссфиту.
Цукерберг рассказал, что каждый год в День поминовения проводит «челлендж Мерфи» и выполняет упражнения по армейской системе. Дочерей пяти и семи лет он заставляет тренироваться вместе с ним.
По словам бизнесмена, в этом году девочки выполнили четвертую часть от взрослого комплекса. Для того, чтобы сделать 25 подтягиваний, 40 отжиманий и 60 приседаний, Макс и Августе потребовалось 15 минут.
Миллиардер в рамках тренировки пробежал милю, 100 раз подтянулся, 200 раз отжался, 300 раз присел, после чего пробежал еще милю. Это полный комплекс упражнений, который выполняется с 20-фунтовым рюкзаком. У Цукерберга на это ушло 39 минут и 58 секунд.
Ранее Марк Цукерберг принял участие в своём первом турнире по джиу-джитсу и завоевал золотую и серебряную медали, сообщает RT.