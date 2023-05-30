В «ЧВК Вагнер Центре» эксперты обсудили развитие финансово-экономической системы БРИКС

В «ЧВК Вагнер Центре» в рамках НТС Финансовой ассоциации БРИКС прошел круглый стол рабочей группы участников ассоциации и членов. Главной целью круглого стола стала разработка механизма снижения зависимости стран от доллара.
Резидент «ЧВК Вагнер Центра» Тимур Юсупов отметил, что освобождение группы дружественных стран от навязанной западной валюты должно было состояться уже давно. По его словам, ошибкой стало создание мировой резервной валюты, выпуском которой управляла одна страна — США, что в 1973 году привело к обесцениванию денежных средств.
«В 1944 году было подписано Бреттон-Вудское соглашение, когда доллар стал мировой резервной валютой и, соответственно, был обеспечен золотом, но только одна страна печатала деньги для всего мира. А с 1973 года случилось так, что Америка отказалась обеспечивать доллар и начала его печатать бесконтрольно», — добавил Юсупов.
В результате обсуждения эксперты пришли к выводу, что оздоровление мировой финансовой системы можно осуществить с помощью создания внутренней валюты для стран БРИКС, которая бы не завесила от инфляции и была бы основана на неизменной эталонной мере стоимости.
Участники считают, что создание коллективной валюты под названием «Один БРИКС» поможет регулировать не только товарно-денежные отношения, но и обеспечить кредитно-финансовую стабильность дружественных стран.
«Мы выносили конкретно предложение о том, что нужно ввести наднациональную валюту, которая символично называется «Один БРИКС». И мы говорим о реально новой валюте, которая обеспечена товаром. Потому что доллар сегодня ничем не обеспечен и ничего не гарантирует — он уже утратил 96% своей покупательной способности. Сейчас нужна наднациональная валюта, с помощью которой можно приобрести валюту любой другой страны. Так работал переводной рубль с 1964 по 1991 гг., и работал успешно», — отметил профессор, доктор экономических наук и кандидат технических наук Виктор Ефимов.
Участники круглого стола уверены, что именно БРИКС сможет стать лидером в разработке альтернативной концепции глобализации, где цели формирования прибыли уступят место целям развития человека.
«То, что делает БРИКС — привлекательно. 30 стран уже изъязвили желание вступить в БРИКС, а БРИКС и так сегодня уже система, которая не имеет себе равных по масштабу. Поэтому, очевидно, что за БРИКС формируется будущее и важно, чтобы мы ценили и уважали позицию каждой из стран», — добавил Виктор Ефимов.
Мероприятие посетило много людей, они могли задать любой интересующий вопрос спикеру и получить на него ответ. Каждый для себя узнал что-то новое.