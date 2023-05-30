Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пострадавшая при атаке БПЛА в Новой Москве женщина обратилась в полицию

Происшествия
Пострадавшая при атаке БПЛА в Новой Москве женщина обратилась в полицию

Жительница квартиры дома на улице Атласова в Новой Москве обратилась в полицию после атаки беспилотника. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ее супруга.

Мужчина сообщил, что во вторник вечером они пришли в полицейский участок поселения Московский. Его супруга получила травмы утром накануне.

Инцидент произошел на улице Атласова, 11. Беспилотник врезался в дом на уровне последнего этажа, повредил бетонную плиту и выбил окна с 23-го по 25-й этажи. В одной из квартиры были семья и пятилетний ребенок.

В общей сложности в результате ударов пострадали два человека. Власти сообщили, что обошлось без тяжелых травм и разрушений.
атака дронов атака беспилотников новая москва полиция
Военкоры ФАН