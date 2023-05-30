Как понять, любит ли вас ваша кошка: зоопсихолог Черников перечислил признаки хорошего отношения

Владельцы домашних питомцев почти четко делятся на тех, у кого есть кошка, и тех, у кого ее нет. Промежуточные варианты можно не учитывать. И, в отличие от собаки, кошка не дает такой эмоциональности, чтобы можно было сделать вывод, любит ли она хозяина. Корреспондент ФАН задал такой вопрос зоопсихологу, главе Ассоциации прикладной зоопсихологии Сергею Черникову.
«Если собаки все-таки привязываются к человеку, они могут выказывать симпатию и уважение, приседать на передние лапки — такие «поклоны» делать, ластиться, подобные проявления у них есть, то и у кошки они могут быть, но в собственной манере. Именно телесные проявления. Например, как она ластится, трогает своего человека, и очень важно в этом, что она не испытывает стресса рядом с ним», — рассказал эксперт в зоопсихологии.
То есть позволяет ему какие-то «излишества»: потрогать себя, даже по его желанию кошка может это делать, не опасаясь. Если кот или кошка приходят к человеку сами — поздороваться или встретить с работы — это тоже проявление любви с их стороны.
«А еще породы разные бывают. Есть кошки более замкнутые и эгоцентричные, например, те же персы. Они больше как-то для себя живут, в себе что ли. Им, скорее, человек может где-то даже мешать. А есть породы более общительные — как вот собаки, такие что ли “собако-кошки”. К ним относятся “голые” породы, сфинксы. К ним же — ориенталы, ориентальские породы. Они более общительные. Такие экземпляры выходят встречать хозяев, им нужно, чтоб их трогали, гладили. Если у них с хозяином вообще хорошие отношения, то они не выказывают агрессии, а если не очень хорошие, то кошки могут агрессировать и даже очень сильно поцарапать», — объяснил зоопсихолог.
И это как раз и будет демонстрация нелюбви кошек, того, что они не очень принимают человека, им не нравятся его какие-то действия или эмоции по отношению к ним, подытожил собеседник ФАН.
Ранее Сергей Черников рассказал, за что собаки любят своих хозяев и могут ли разлюбить плохого человека.