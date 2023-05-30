Как понять, любит ли вас ваша кошка: зоопсихолог Черников перечислил признаки хорошего отношения

Владельцы домашних питомцев почти четко делятся на тех, у кого есть кошка, и тех, у кого ее нет. Промежуточные варианты можно не учитывать. И, в отличие от собаки, кошка не дает такой эмоциональности, чтобы можно было сделать вывод, любит ли она хозяина. Корреспондент ФАН задал такой вопрос зоопсихологу, главе Ассоциации прикладной зоопсихологии Сергею Черникову.