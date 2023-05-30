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Беспилотники могут заменить вертолеты при доставке грузов в глубинку

Общество
Беспилотники могут заменить вертолеты при доставке грузов в глубинку

Беспилотники отечественного производства смогут стать достойной заменой вертолетам и будут доставлять грузы в труднодоступные районы России. Таким мнением поделился управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых.

Эксперт подчеркнул, что перспектива широкого использования беспилотников связана в первую очередь с доставкой больших грузов. Однако на данный момент аппараты производятся в ограниченном количестве, сообщает РИА Новости.

«Если человек живет в труднодоступном месте, где нет дороги, то зачастую он получает все грузы, продукты питания вертолетом, который ходит раз в месяц и перелет которого стоит больших денег», — сказал Молодых.

Он выразил уверенность, что запуск массового производства беспилотников снимет барьеры, которые затрудняют их эксплуатацию. Кроме того, значительно снизится стоимость полета.

Издание Business Insider ранее сообщило о полной ликвидации всего украинского флота БПЛА Bayraktar TB2. Отмечается, что именно на данные аппараты Киев делал большую ставку в противостоянии с Россией.
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