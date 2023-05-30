Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 28 человек

Количество пострадавших после обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону продолжает расти. Число граждан, получивших травмы, раскрыл источник ФАН.
По обновленным данным, в результате ЧП пострадало 28 человек. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
Серьезно пострадал и футбольный тренер. Когда конструкция начала рушиться, он упал сверху на стоявших рядом детей и принял удар на себя. В аналогичной ситуации оказались и матери детей.
«Они сразу прикрывали детей от дождя, а уж когда рухнуло, собой вовсе накрыли», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Футбольный тренер из Батайска был госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону.
Вместе со специалистом в больницу увезли ребенка, который поступил в реанимационное отделение нейрохирургии в тяжелом и бессознательном состоянии.