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Мэр Москвы Собянин рассказал о создании мобильных групп для помощи жильцам поврежденных при атаке БПЛА домов

Происшествия
Мэр Москвы Собянин рассказал о создании мобильных групп для помощи жильцам поврежденных при атаке БПЛА домов

Сотрудники медицинских учреждений в Москве работали в усиленном режиме весь день после атаки беспилотников на жилые здания. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, в случае необходимости врачи были готовы оперативно оказать помощь жителям поврежденных домов. Однако до этого не дошло, и всем пострадавшим хватило осмотра на месте.

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты», — добавил градоначальник.

Он отметил, что к 12:00 власти сформировали мобильные бригады из медиков и представителей МЧС РФ. Перед ними поставили задачу — узнать у жителей попавших под удар строений об их нуждах.

«Социальные службы города остаются на связи с людьми», — подчеркнул Собянин.

Ранее ситуацию прокомментировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Дипломат заявил, что организация осуждает любые нападения на объекты гражданской инфраструктуры.
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