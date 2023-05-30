ООН осудила любые атаки на гражданские объекты после инцидента с беспилотниками в Москве

ООН не приемлет любые атаки, направленные на объекты гражданской инфраструктуры. Такое заявление сделал официальный представитель офиса генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Таким образом дипломат прокомментировали удары беспилотников по жилым зданиям в Москве и области. Инцидент произошел во вторник утром, 30 мая.
При этом он уточнил, что ООН осуждает любые нападения на мирных жителей вне зависимости от места. То же касается различных социальных учреждений и домов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что столичная система противовоздушной обороны сработала удовлетворительно. Тем не менее все еще «есть над чем работать», подчеркнул глава государства.