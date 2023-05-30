В Хабаровске задержали мужчину, забравшего крупную партию наркотиков из постамата

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Сначала 24-летний молодой человек распространял запрещенные вещества в Уссурийске. Он делал тайники и там прятал мелкие партии мефедрона. Вскоре куратор предложил ему хранить нелегальный товар и сбывать крупными партиями.
После этого подозреваемый приехал в Хабаровск. Злоумышленника задержали, когда он забирал посылку с 468 граммами вещества из постамата. По решению суда его отправили в следственный изолятор.
Ранее в Егорьевске был задержан 26-летний мужчина с наркотиками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».