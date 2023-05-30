В США призвали отказаться от экспериментов с оружейным ураном

Бывшие чиновники госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию призвали Минэнерго пересмотреть применение оружейного урана в экспериментах по ядерной энергетики. Об этом сообщило агентство Reuters.
Эксперты убеждены, что подобные эксперименты могут побудить третьи страны обогащать уран до уровня бомбы. Это в свою очередь повышает риск получения боевиками ядерного оружия.
«Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии», — сообщило Reuters.
Ранее в Китае заявили, что КНР являются единственной страной в мире, которая пообещала не применять ядерное оружие первой. Пекин также выступает за вывод ТЯО с территории неядерных государств.