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В США призвали отказаться от экспериментов с оружейным ураном

Политика
В США призвали отказаться от экспериментов с оружейным ураном

Бывшие чиновники госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию призвали Минэнерго пересмотреть применение оружейного урана в экспериментах по ядерной энергетики. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эксперты убеждены, что подобные эксперименты могут побудить третьи страны обогащать уран до уровня бомбы. Это в свою очередь повышает риск получения боевиками ядерного оружия.

«Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии», — сообщило Reuters.

Ранее в Китае заявили, что КНР являются единственной страной в мире, которая пообещала не применять ядерное оружие первой. Пекин также выступает за вывод ТЯО с территории неядерных государств.
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