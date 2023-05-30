В Ярославле во время купания в бассейне четыре человека получили ожоги роговицы

Четыре человека во время купания в бассейне в Ярославле получили легкие ожоги роговицы глаза из-за хлора в воде. Об этом сообщает источник ФАН.
Посетители фитнес-клуба «Лофт» обратились к медикам самостоятельно. Они пожаловались на жжение в глазах и сильный кашель. Госпитализация не потребовалась.
Сейчас фитнес-клуб закрыт, идут проверки. По предварительным данным, причиной попадания хлора в воду стал сбой в работе мотора.
Ранее восьмилетняя девочка оказалась в реанимации после падения в бассейн бани в Саратове. По факту случившегося региональный Следственный комитет проводит проверку.