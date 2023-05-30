Политолог Стеван Гайич рассказал, как США и Британия провоцируют войну в Сербии

Научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич отмечает несколько причин, которые привели к обострению ситуации в Косово. Демонстрации, по его словам, начались после убийства школьником своих девяти друзей в школе и охранника. Чтобы успокоить общество, президент Сербии Вучич решил провести митинг, на который пригласил сербов из Косово и Метохии. Отъездом сербов, считает эксперт, воспользовался Альбин Курти, премьер министр так называемых институтов временного правления в Косово и Метохии, который дал указание спецназу занять насильственно здания мэрии в северной части Косово и Метохии. Сербское население стало выражать свое несогласие с силовым захватом власти в городах, тогда на помощь косовскому спецназу выдвинулись солдаты KFOR — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.