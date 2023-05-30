Политолог Стеван Гайич рассказал, как США и Британия провоцируют войну в Сербии

Политологи рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как США и Британия пытаются разжечь конфликт в Сербии, чтобы сломить сопротивление центральноевропейских стран консолидированному выступлению НАТО против РФ. Эксперты также объяснили, почему остановить его может только вступление Сербии в ОДКБ.
Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков считает, что обострение ситуации в Косово не более чем очередная демонстрация силы, игра мускулов сербов и албанцев на остром треке переговоров между официальной Приштиной и Белградом. По его словам, мир уже видел и страшные заявления сторон, и грозный пролет истребителей над протестующими, но дальше столкновений, которые имеют место и сейчас, отношения между сторонами не переходили.
По мнению эксперта, и сейчас стороны разойдутся, не придя к какому-то компромиссному варианту решения национально-территориального вопроса. Вариант передачи сербам северных территорий Косово в обмен на признание Белградом независимости Косово он считает нереализуемым.
«Это предложение много раз висело в переговорном поле, но на Балканах есть такая традиция, что все должно сохраняться в рамках сложившейся административной системы. Вопросы о пересмотре границ по этническому принципу в Европе выглядят как страшный ящик Пандоры, который если один раз откроешь, то в дальнейшем это будет очень большой проблемой», — пояснил Евгений Колосков.
Максимум, чего могут добиться сербы, считает эксперт, это переизбрания мэров муниципалитетов, в которых сейчас несмотря на преобладание сербского населения власть находится в руках представителей албанской этнической группы.
Научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич отмечает несколько причин, которые привели к обострению ситуации в Косово. Демонстрации, по его словам, начались после убийства школьником своих девяти друзей в школе и охранника. Чтобы успокоить общество, президент Сербии Вучич решил провести митинг, на который пригласил сербов из Косово и Метохии. Отъездом сербов, считает эксперт, воспользовался Альбин Курти, премьер министр так называемых институтов временного правления в Косово и Метохии, который дал указание спецназу занять насильственно здания мэрии в северной части Косово и Метохии. Сербское население стало выражать свое несогласие с силовым захватом власти в городах, тогда на помощь косовскому спецназу выдвинулись солдаты KFOR — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.
«KFOR пришли в север Косово и Метохии, и вместо того, чтобы взять албанских спецназовцев, сказали им: “Пожалуйста, выйдете из здания, мы сейчас вместе пойдем на юг, это безопасно”. То есть вооруженный KFOR защищал вооруженный спецназ от невооруженных сербов», — рассказал Стеван Гайич.
Столкновения, по его словам, начались после того, что силы KFOR начали бросать слезоточивый газ и шумовые бомбы в группы митингующих. Сербы среагировали на этот недружественный акт, пойдя в рукопашную, в результате несколько солдат НАТО были госпитализированы.
Политолог сомневается, что косовским властям удастся держать ситуацию под своим контролем. По его словам, оно стремительно теряет поддержку у населения из-за оттока албанского населения в другие страны ЕС. Сербы, отметил он, начинают преобладать не только на севере и в Метохии, но и в остальных областях Косово.
«Великобритания не знает, что делать с албанскими эмигрантами. Буквально два дня назад была новость, что тысяч шестьсот только заключенных будут возвращаться в Албанию. И это не придумка сербской пропаганды. Албанцы получат в следующем году визу и либерализацию. Это еще больше опустошит Косово от албанцев. Сербы, в то же время, на Балканах единственные, у которых очень высокий рост рождаемости», — отметил Стеван Гайич.
Политолог считает, что кто-то на Западе пытается разжечь конфликт в Сербии, чтобы сломить сопротивление Венгрии и Республики Сербской, выступающих против единого фронта НАТО для войны с Россией. Скорее всего, за этим стоят США и Великобритания, отметил он, только американцы хитрят, словами Энтони Блинкена осуждая албанцев, а британцы действуют более открыто.
«Им это очень интересно, потому что Великобритания всячески пыталась сделать цветную революцию в Республике Сербской, а до этого в 2015-м году они резолюцию в ООН дали о том, чтобы сербов осудить как геноцидный народ», — пояснил Стеван Гайич.
Директор Института стратегического планирования профессор Александр Гусев считает, что Запад не оставит сербов в покое, пока Белград не присоединится к коалиции государств, в которых участвует Россия.
«Вучич должен встать на две ноги и заявить о том, что Сербия готова войти, что называется, под крыло российской коалиции, прежде всего, в ОДКБ, попроситься в БРИКС и в ШОС. Вот тогда никакой коллективный Запад не будет нагнетать напряженность в этом достаточно взрывоопасном регионе мира. Взрыв на Балканах может привести к очень серьезным последствиям. Но полагаю, что здравый смысл возобладает», — заявил Александр Гусев.
По словам эксперта, только одного заявления о том, что Сербия хочет войти в ОДКБ, будет достаточно, чтобы НАТО перестало проводить силовые операции в Косово против сербов и вывело оттуда своих военных. России, считает он, для этого даже необязательно вводить в Сербию свои войска.
«Запад, на самом деле, достаточно труслив. Это мы замечаем по Украине. Никакой это не коллективный Запад. Да, у них есть определенная консолидированная точка зрения относительно ситуации с киевской властью и по ситуации в Косово и Метохии, но на самом деле эти ребята трусливые», — отметил Александр Гусев.
Эксперт сожалеет, что этого не понимает сербское руководство. По его мнению, оно, видимо, заинтересовано в том, чтобы напряженная ситуация в регионе сохранялась. Если президент Сербии Александр Вучич действительно заинтересован в том, чтобы положить конец притеснениям сербов в Косово, то ему достаточно сделать простой шаг — войти в ОДКБ, считает Александр Гусев.