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Власти ЦАР одобрили закон о виртуальной продаже природных ресурсов

Весь мир
Власти ЦАР одобрили закон о виртуальной продаже природных ресурсов

Банги, 30 мая. Национальное Собрание Центральноафриканской Республики приняло законопроект, благодаря которому граждане смогут продавать в интернете цифровые документы на владение землей.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Эрик Рокоссет Камо заявил, что такая мера повысит ценность природных ресурсов страны и поспособствует искоренению коррупции. Новая практика также значительно упростит приобретение прав собственности и защитит их технологией блокчейн, что привлечет инвесторов.

Министр горнодобывающей промышленности Раффин Бенам Бельтунгу выразил надежду, что и другие государства Черного континента последуют примеру ЦАР. Этот закон стал логическим продолжением давно запущенного процесса цифровизации Банги.

Ранее президент республики Фостен-Арканж Туадера подписал закон о признании биткоина резервной валютой наряду с франком КФА. Центральноафриканская Республика стала второй страной после Сальвадора, легализовавшей цифровое платежное средство.
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