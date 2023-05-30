Власти ЦАР одобрили закон о виртуальной продаже природных ресурсов

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Эрик Рокоссет Камо заявил, что такая мера повысит ценность природных ресурсов страны и поспособствует искоренению коррупции. Новая практика также значительно упростит приобретение прав собственности и защитит их технологией блокчейн, что привлечет инвесторов.