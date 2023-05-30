Власти ЦАР одобрили закон о виртуальной продаже природных ресурсов

Банги, 30 мая. Национальное Собрание Центральноафриканской Республики приняло законопроект, благодаря которому граждане смогут продавать в интернете цифровые документы на владение землей.
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Эрик Рокоссет Камо заявил, что такая мера повысит ценность природных ресурсов страны и поспособствует искоренению коррупции. Новая практика также значительно упростит приобретение прав собственности и защитит их технологией блокчейн, что привлечет инвесторов.
Министр горнодобывающей промышленности Раффин Бенам Бельтунгу выразил надежду, что и другие государства Черного континента последуют примеру ЦАР. Этот закон стал логическим продолжением давно запущенного процесса цифровизации Банги.
Ранее президент республики Фостен-Арканж Туадера подписал закон о признании биткоина резервной валютой наряду с франком КФА. Центральноафриканская Республика стала второй страной после Сальвадора, легализовавшей цифровое платежное средство.