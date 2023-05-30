Советник Учум: инаугурация Эрдогана может состояться 3 июня

Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 июня. Об этом заявил советник главы государства Мехмет Учум в соцсетях.
Он сообщил, что в данный момент до конца не сформирован список иностранных лидеров, которых пригласят на инаугурацию. Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик добавил, что сейчас много желающих принять участие в церемонии.
«В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре», — говорится в сообщении Учума.
Эрдоган победил во втором туре президентских выборов с результатом в 52,16% голосов избирателей. Теперь он останется на посту главы государства до 2028 года.