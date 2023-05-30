Глава МИД РФ Лавров: Россия и Бурунди разработали финальный проект соглашения в области мирного атома

Дипломат сделал это заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества африканской республики Альбером Шингиро. Коллеги подробно обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и меморандум по подготовке кадров для этой области.