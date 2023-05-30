Глава МИД РФ Лавров: Россия и Бурунди разработали финальный проект соглашения в области мирного атома

Гитега, 30 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договор между Россией и Бурунди о совместных проектах в области мирного атома находится на финальной стадии согласования.
Дипломат сделал это заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества африканской республики Альбером Шингиро. Коллеги подробно обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и меморандум по подготовке кадров для этой области.
Ранее глава МИД РФ сообщил о готовящемся межправительственном соглашении между Москвой и Гитегой. Российский дипломат отметил, что между странами уже существует дорожная карта для реализации проекта по использованию мирного атома.
Кроме того, власти Бурунди подтвердили готовность расширять взаимодействие с Россией в области безопасности. Лавров отметил позитивную динамику развития партнерских отношений между государствами в военно-технической сфере.
Представители двух держав заключили соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики на площадке форума «Атомэкспо-2022». Стороны разработали дорожную карту будущих совместных проектов и обсудили подготовку кадров африканской республики.