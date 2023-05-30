В Якутии мужчину приговорили к 13 годам за совращение десятилетнего школьника

В Якутии суд вынес обвинительный приговор мужчине, который домогался десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Согласно данным, в прошлом году в ночь на второе августа злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом в селе Сунтарского района. Ребенок и его отец спали, мужчина зашел в комнату к мальчику и начал его совращать. Школьник стал сопротивляться и звать на помощь. Тогда преступник убежал, однако родитель успел его заметить.
Отец обратился в правоохранительные органы, после чего нападавшего задержали. Суд приговорил его к 13,5 года колонии.
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