Президент Кении Уильям Руто призвал африканских лидеров отказаться от доллара США

Найроби, 30 мая. Президент Кении Уильям Руто призвал государства Черного континента отказаться от американского доллара и перейти на Панафриканскую систему платежей и расчетов (PAPSS).
По словам политика, для этого лидерам государств материка нужно мобилизовать центральные и коммерческие банки, а также присоединиться к PAPSS. Глава республики огласил это предложение в рамках конференции по диалогу с частным сектором Черного континента по африканской континентальной зоне свободной торговли (AFCFTA).
«Я предлагаю создать механизм, с помощью которого мы сможем осуществлять все платежи между нашими странами или за их пределами, используя местные валюты. У нас есть механизм, подобный тому, который был внедрен Афрэксимбанком, чтобы нам не приходилось быть заложниками какой-либо одной валюты», — сказал Руто.
Президент отметил, что зависимость от доллара препятствует платежам за товары и услуги между государствами Черного континента. Поэтому, по мнению политика, пора предпринять шаги по отказу от западной валюты.
Ранее руководитель секретариата форума «Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что расчеты между РФ и ЮАР станут осуществляться в национальных денежных единицах. По его словам, это позволит укрепить экономики обеих держав.