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Президент Кении Уильям Руто призвал африканских лидеров отказаться от доллара США

Весь мир
Президент Кении Уильям Руто призвал африканских лидеров отказаться от доллара США

Найроби, 30 мая. Президент Кении Уильям Руто призвал государства Черного континента отказаться от американского доллара и перейти на Панафриканскую систему платежей и расчетов (PAPSS).

По словам политика, для этого лидерам государств материка нужно мобилизовать центральные и коммерческие банки, а также присоединиться к PAPSS. Глава республики огласил это предложение в рамках конференции по диалогу с частным сектором Черного континента по африканской континентальной зоне свободной торговли (AFCFTA).

«Я предлагаю создать механизм, с помощью которого мы сможем осуществлять все платежи между нашими странами или за их пределами, используя местные валюты. У нас есть механизм, подобный тому, который был внедрен Афрэксимбанком, чтобы нам не приходилось быть заложниками какой-либо одной валюты», сказал Руто.

Президент отметил, что зависимость от доллара препятствует платежам за товары и услуги между государствами Черного континента. Поэтому, по мнению политика, пора предпринять шаги по отказу от западной валюты.

Ранее руководитель секретариата форума «Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что расчеты между РФ и ЮАР станут осуществляться в национальных денежных единицах. По его словам, это позволит укрепить экономики обеих держав.
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