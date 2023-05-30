Президент Кении Уильям Руто призвал африканских лидеров отказаться от доллара США

«Я предлагаю создать механизм, с помощью которого мы сможем осуществлять все платежи между нашими странами или за их пределами, используя местные валюты. У нас есть механизм, подобный тому, который был внедрен Афрэксимбанком, чтобы нам не приходилось быть заложниками какой-либо одной валюты», — сказал Руто.