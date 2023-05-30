Более 15 угандийцев пострадали в ДТП на дорогах Мпиги — Канони — Сембабуле и Кампала — Хойма

Кампала, 30 мая. Восемь человек погибли в результате трех автомобильных аварий в центральном и западном районах Уганды за сутки. Еще девять граждан получили ранения.
Первые два происшествия произошли приблизительно в пять утра на разных участках дороги Мпиги — Канони — Сембабуле. В первом случае водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в тротуар, что повлекло гибель взрослого мужчины и подростка. В другом машина сбила девять паломников, совершавших поход в храм мучеников Намугонго, один из них скончался на месте.
Вечером того же дня ДТП на шоссе Кампала — Хойма унесло жизни пятерых угандийцев. Погибшие ехали на одном мотоцикле, попытались обогнать грузовик, но не заметили автобус, двигающийся прямо на них по встречной полосе.
Несколькими днями ранее четыре человека, в том числе один ребенок, стали жертвами аварии на шоссе Мбале — Сороти неподалеку от города Букедеа на востоке республики. Водитель такси потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и несколько раз перевернулось.