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Более 15 угандийцев пострадали в ДТП на дорогах Мпиги — Канони — Сембабуле и Кампала — Хойма

Весь мир
Более 15 угандийцев пострадали в ДТП на дорогах Мпиги — Канони — Сембабуле и Кампала — Хойма

Кампала, 30 мая. Восемь человек погибли в результате трех автомобильных аварий в центральном и западном районах Уганды за сутки. Еще девять граждан получили ранения.

Первые два происшествия произошли приблизительно в пять утра на разных участках дороги Мпиги — Канони — Сембабуле. В первом случае водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в тротуар, что повлекло гибель взрослого мужчины и подростка. В другом машина сбила девять паломников, совершавших поход в храм мучеников Намугонго, один из них скончался на месте.

Вечером того же дня ДТП на шоссе Кампала — Хойма унесло жизни пятерых угандийцев. Погибшие ехали на одном мотоцикле, попытались обогнать грузовик, но не заметили автобус, двигающийся прямо на них по встречной полосе.

Несколькими днями ранее четыре человека, в том числе один ребенок, стали жертвами аварии на шоссе Мбале — Сороти неподалеку от города Букедеа на востоке республики. Водитель такси потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и несколько раз перевернулось.
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