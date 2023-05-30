Более 15 угандийцев пострадали в ДТП на дорогах Мпиги — Канони — Сембабуле и Кампала — Хойма

Первые два происшествия произошли приблизительно в пять утра на разных участках дороги Мпиги — Канони — Сембабуле. В первом случае водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в тротуар, что повлекло гибель взрослого мужчины и подростка. В другом машина сбила девять паломников, совершавших поход в храм мучеников Намугонго, один из них скончался на месте.