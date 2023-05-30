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Постпред РФ при ООН Небензя встретился с главой МАГАТЭ Гросси

Политика
Постпред РФ при ООН Небензя встретился с главой МАГАТЭ Гросси

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Источник ТАСС в постпредстве РФ при ООН сообщил, что встреча Гросси и Небензи прошла во вторник. Ее детали не уточняются.

Совет безопасности ООН 30 мая проведет заседание с участием директора МАГТЭ. Ожидается, что Гросси представит план по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Небензя выступил за сохранение ООН при любых изменениях. Постпред отметил, что сейчас предпринимаются попытки размыть межгосударственные основы ООН.
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