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Раскрыта личность погибшей при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Происшествия
Раскрыта личность погибшей при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Установлена личность женщины, погибшей при обрушении трибуны в районе Гребного канала в Ростове-на-Дону. Детали раскрыл источник ФАН со ссылкой на данные МЧС России.

Спасатели уточнили, что погибшей оказалась Людмила Алиева 1978 года рождения, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

В Ростове-на-Дону уже возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Количество пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале достигло 22 человек. Об этом ранее рассказал источник ФАН.
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