Раскрыта личность погибшей при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Установлена личность женщины, погибшей при обрушении трибуны в районе Гребного канала в Ростове-на-Дону. Детали раскрыл источник ФАН со ссылкой на данные МЧС России.
Спасатели уточнили, что погибшей оказалась Людмила Алиева 1978 года рождения, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
В Ростове-на-Дону уже возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Количество пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале достигло 22 человек. Об этом ранее рассказал источник ФАН.