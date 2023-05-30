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Мужчина из Симферополя ограбил знакомого и потерял предметы по дороге

Происшествия
Мужчина из Симферополя ограбил знакомого и потерял предметы по дороге

Житель Симферополя пришел к знакомому. Во время визита он похитил четки и курительную трубку из Италии, но потерял награбленное.

Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Злоумышленник выпивал вместе с хозяином указанных предметов. Во время застолья он похитил четки из натурального агата и курительную трубку от «Лорензетти Эконом». Общая стоимость составила 12 тысяч рублей.

Полиция узнала об этом от самого вора. Он дал признательные показания в виде явки с повинной. Правоохранители обыскали квартиру мужчины, но предметы не нашли. По словам самого россиянина, он их потерял.

Ранее в Московской области задержали двух женщин, которые обокрали пенсионерку. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», они обокрали женщину на сто десять тысяч рублей.
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