Мужчина из Симферополя ограбил знакомого и потерял предметы по дороге

Житель Симферополя пришел к знакомому. Во время визита он похитил четки и курительную трубку из Италии, но потерял награбленное.
Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Злоумышленник выпивал вместе с хозяином указанных предметов. Во время застолья он похитил четки из натурального агата и курительную трубку от «Лорензетти Эконом». Общая стоимость составила 12 тысяч рублей.
Полиция узнала об этом от самого вора. Он дал признательные показания в виде явки с повинной. Правоохранители обыскали квартиру мужчины, но предметы не нашли. По словам самого россиянина, он их потерял.
Ранее в Московской области задержали двух женщин, которые обокрали пенсионерку. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», они обокрали женщину на сто десять тысяч рублей.