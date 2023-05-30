Нападающему «Спартака» Промесу предъявили обвинения по делу о контрабанде наркотиков

Игрока московского «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в причастности к контрабанде наркотиков. Соответствующие обвинения футболисту предъявила прокуратура Нидерландов, говорится в материале местного издания nu.nl.
Следствие уверено, что нападающий был замешан в попытке ввоза на территорию страны двух партий запрещенных веществ весом 1370 килограмм. Инцидент произошел три года назад, но тогда правоохранители успели перехватить посылку в порту на севере Бельгии.
Как стало известно, заседание по делу состоится 5 июня текущего года. Адвокат спортсмена Роберт Малевич отказался как-либо комментировать ситуацию до этого времени.
При этом в марте суд Амстердама отложил вынесение приговора Промесу по делу о нанесении колотых ран. Поножовщиной закончился спор игрока с двоюродным братом, который произошел на вечеринке в июле 2020 года.
Ранее сообщалось, что исландский полузащитник Арнор Сигурдссон не намерен возвращаться в московский ЦСКА. Сейчас бывший «армеец» на правах аренды выступает за шведский «Норрчепинг».