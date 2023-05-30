В Балашихе ограничат движение поездов из-за ремонта на станции Железнодорожная

Электрички начнут следовать в Москву 3 и 4 июня, не останавливаясь на станциях Ольгино, Никольское, Кучино и Салтыковская. На Горьковском направлении часть рейсов электричек отменят или увеличат интервалы между ними до 30-40 минут.