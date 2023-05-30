В Балашихе ограничат движение поездов из-за ремонта на станции Железнодорожная

Движение поездов в подмосковной Балашихе ограничат со 2 по 5 июня. Об этом информирует телеканал «360», ссылаясь на ЦППК.
Решение об ограничении движения связано с модернизацией станции Железнодорожная. На ней будут укладывать стрелочные переводы в рамках строительства МЦД-4.
Движение ограничат по первому главному пути в сторону Москвы на участке до Реутово. Поезда пустят по третьему главному пути. Изменения в расписании будут действовать с 23:50 2 июня до 03:50 5 июня.
Электрички начнут следовать в Москву 3 и 4 июня, не останавливаясь на станциях Ольгино, Никольское, Кучино и Салтыковская. На Горьковском направлении часть рейсов электричек отменят или увеличат интервалы между ними до 30-40 минут.