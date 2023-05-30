Citibank договорился о передаче портфеля кредитных карт в «Уралсиб»

Ситибанк заключил соглашение о передаче своего портфеля кредитных карт «Уралсибу». Об этом сообщили в пресс-службе иностранной организации.
Сделка между кредитными организациями была заключена в декабре 2022 года. Согласно ее условиям, держатели карт получат оповещение, в котором им предложат перейти на обслуживание в другой банк, в соответствии с российским законодательством.
«Citi заключил соглашение с ПАО «Банк Уралсиб», в рамках которого действующим держателям кредитных карт АО КБ «Ситибанк» при условии получения согласия клиентов», — сообщили в Ситибанке.
Сбербанк 30 мая сообщил, что успешно завершил тестирование отечественного ПО InterSphere и российской операционной системы Astra Linux Special Edition. Данные продукты можно будет использовать в различных отраслях экономики.