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Citibank договорился о передаче портфеля кредитных карт в «Уралсиб»

Политика
Citibank договорился о передаче портфеля кредитных карт в «Уралсиб»

Ситибанк заключил соглашение о передаче своего портфеля кредитных карт «Уралсибу». Об этом сообщили в пресс-службе иностранной организации.

Сделка между кредитными организациями была заключена в декабре 2022 года. Согласно ее условиям, держатели карт получат оповещение, в котором им предложат перейти на обслуживание в другой банк, в соответствии с российским законодательством.

«Citi заключил соглашение с ПАО «Банк Уралсиб», в рамках которого действующим держателям кредитных карт АО КБ «Ситибанк» при условии получения согласия клиентов», — сообщили в Ситибанке.

Сбербанк 30 мая сообщил, что успешно завершил тестирование отечественного ПО InterSphere и российской операционной системы Astra Linux Special Edition. Данные продукты можно будет использовать в различных отраслях экономики.
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