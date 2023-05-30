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Tinder начал рассылать уведомления о прекращении работы в России

Общество
Tinder начал рассылать уведомления о прекращении работы в России

Популярное приложение для знакомств Tinder начало рассылать уведомления пользователям о скором уходе из России.

Соответствующее сообщение появляется при входе в приложение. Там указывается на то, что сервис прекратит деятельность в РФ 30 июня, до этого момента россияне могут создавать пары и общаться.

Ожидается, после полного ухода из страны Tinder не позволит даже общаться в чатах с парами. Ранее пользователи считали, что после 30 июня сервис продолжит работу, но с ограничениями.

Впервые информация о блокировке приложения появилась в начале мая в квартальном отчете компании Match Group, которая владеет сервисом, сообщает RT.
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