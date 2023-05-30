Аналитики объяснили, что «нервирует» рынки нефти и золота

Котировки «черного золота» продолжают демонстрировать довольно сдержанную динамику. Сегодняшние торги цены на нефть продолжили снижение до 75,5 доллара за баррель. В то же время золото, несмотря на незначительное снижение вчерашнего дня, немного восстанавливается с уровня 1 943 к уровню 1 955 долларов за тройскую унцию. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили, от чего зависит столь «сдержанная динамика» котировок нефти и золота и что «нервирует» рынки.
Чего боится нефтяной рынок
Некоторое снижение стоимости нефти аналитики объяснили вчерашним днем памяти в США. В стране был выходной, поэтому торги не проводились. Но сегодня цены продолжили снижение на фоне появившихся опасений, связанных с увеличением потолка госдолга США.
«Появились сообщения, что среди республиканцев и демократов есть те, кто против той договоренности, которая была достигнута между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. В ближайшие дни ожидается голосование против этого договора о повышении потолка госдолга», — отметили специалисты.
Кроме того, все больше растет вероятность, что на ближайшем заседании ФРС может вновь поднять процентную ставку. По крайней мере пятничные данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление оказались выше прогнозов.
«Это значит, что инфляция оказалась чуть выше, чем ожидалось. Исходя из этого, ФРС будет дальше бороться с инфляцией, поднимая ставку, что плохо для экономического роста Америки и потребления нефти», — объяснили эксперты.
Кроме того, негатива добавляет то, что на международном валютном рынке слабеет юань по отношению к доллару. Из-за этого Китаю становится дороже покупать нефть, которая номинирована в долларах. В целом восстановление Китая идет слабо, не теми темпами, которых ожидал рынок.
Позитива же продолжает добавлять решение ОПЕК о сохранении ранее анонсированного сокращения добычи «черного золота».
«4 июня пройдет заседание организации, где, возможно, будут предприняты дополнительные шаги для поддержки цен на нефть. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на данные по запасам нефти от Американского института нефти США», — отметили аналитики.
В целом, актуальным для нефти остается диапазон от 70 до 80 долларов за баррель.
Что нервирует рынок золота
Поддержку золоту на рынке, по словам экспертов, оказывает некоторое снижение доходности десятилетних американских гособлигаций. Доходности опустились ниже отметки 3,8%, а индекс доллара DXY стабилизировался чуть выше уровня 104 пункта. Кроме того, положительно отражается на положении золота и неопределенность с госдолгом США.
«Неопределенность с потолком госдолга нервирует рынок и отчасти поддерживает золото. В целом золото пытается удержаться в диапазоне от 1 950 до 2 070», — отметили аналитики.
В центре внимания на этой неделе будут данные по рынку труда в США — это уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе. А сегодня, обратили внимание эксперты, будет опубликован Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской компанией Conference Board, и индекс цен на жилье.
Ранее бывший сотрудник Сената, глава отдела государственной политики и регулирования американского отделения банка BNP Paribas Джефф Сигел заявил, что сейчас вероятность возникновения дефолта в США является самой высокой за все время.