Аналитики объяснили, что «нервирует» рынки нефти и золота

Котировки «черного золота» продолжают демонстрировать довольно сдержанную динамику. Сегодняшние торги цены на нефть продолжили снижение до 75,5 доллара за баррель. В то же время золото, несмотря на незначительное снижение вчерашнего дня, немного восстанавливается с уровня 1 943 к уровню 1 955 долларов за тройскую унцию. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили, от чего зависит столь «сдержанная динамика» котировок нефти и золота и что «нервирует» рынки.