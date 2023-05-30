Это была наша идея: инженер-конструктор Владимир Бугров раскрыл детали первого выхода человека в открытый космос

— Результатом мы, конечно же, были не удовлетворены. Леонов не сумел включить видеокамеру. Заметил, как на кадрах хроники он все время себя хлопает? Стало ясно, что вся эта задача непростая. Нужно было совершенствовать скафандры, чтобы они позволяли работать. Они ведь изначально не были предназначены для работы в космосе. Они задумывались, как дополнительное средство безопасности, не более того. Вот сегодня люди выходят в открытый космос, выполняют там операции. Просто в то время таких экземпляров еще не было.