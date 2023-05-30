Это была наша идея: инженер-конструктор Владимир Бугров раскрыл детали первого выхода человека в открытый космос

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Именно он стал первым человеком в мире, совершившим выход в открытый космос.
Чем была обусловлена необходимость выполнить подобную операцию? Насколько значимым стало это событие в масштабах истории? Какие выводы удалось сделать специалистам по результатам выхода космонавта в открытый космос? На эти и другие вопросы в интервью ФАН инженер-конструктор космической техники, кандидат в космонавты, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну Владимир Бугров.
— Вам довелось лично знать Алексея Леонова?
— Мы были в Киеве на заводе «Арсенал» на защите эскизного проекта по фотоаппарату, который должен был работать на Луне. Вот туда и поехали я, Леонов, Попович и еще специалист по фото.
— Каким этот человек был в личном общении?
— Достаточно простой. Он очень легко откликался на любые просьбы, по крайней мере, мои. Несколько раз я к нему обращался по поводу спортивного инвентаря для наших секций. Он всегда был готов писать письма в спорткомитет, походатайствовать об оснащении нашего горнолыжного отряда.
— На Ваш взгляд, насколько значимым событием стал выход Алексея Леонова в открытый космос?
— Понимаете, в чем дело. Сегодня все эти события расцениваются, как какое-то невероятное достижение. Когда я рисовал компоновку марсианского корабля и всего комплекса в отделе Михаила Тихонравова, где-то в 1962 году, там предполагалось наличие довольно сложных конструкций снаружи. Мне, как инженеру, было понятно, что их невозможно целиком в сложенном виде прижать к корпусу, а потом автоматически развернуть. Обязательно потребуется участие человека в их монтаже.
А сможет ли человек что-то делать снаружи корабля? Вот этот вопрос я задал Михаилу Тихонравову, мы его долго обсуждали с коллегами у себя в отделе. Каково человеку придется в скафандре, снаружи корабля и как он себя будет чувствовать? Вопрос этот был совершенно загадочным и непонятным. Так и появилась идея провести эксперимент с выходом человека в открытый космос для того, чтобы он попытался понять своего участия в таком монтаже.
— Получается, что выход Алексея Леонова в открытый космос — напрямую связан с вами?!
— Нет, он не связан со мной напрямую. Он напрямую связан с проектом экспедиции человека на Марс, так будет точнее. Я некоторым образом причастен к этому эксперименту. Поскольку время поджимало, этот эксперимент старались провести побыстрее. Это делалось не для того, чтобы кого-то там обогнать, что-то кому-то показать. Чушь это. Итоговое решение принимали Михаил Тихонравов с Сергеем Королевым.
— Какие же результаты были получены по итогам этого эксперимента?
— Результатом мы, конечно же, были не удовлетворены. Леонов не сумел включить видеокамеру. Заметил, как на кадрах хроники он все время себя хлопает? Стало ясно, что вся эта задача непростая. Нужно было совершенствовать скафандры, чтобы они позволяли работать. Они ведь изначально не были предназначены для работы в космосе. Они задумывались, как дополнительное средство безопасности, не более того. Вот сегодня люди выходят в открытый космос, выполняют там операции. Просто в то время таких экземпляров еще не было.
— Так был ли скафандр, в котором Алексей Леонов выходил в открытый космос, вообще предназначен для такой задачи?
— Все эти разговоры о безумной опасности, которой подвергались космонавты, видимо, существую для того, чтобы продемонстрировать, что вся наша техника была — полным барахлом. Больше я никак не могу это [объяснить]. Ровно такой же опасности подвергается любой водитель, который сегодня выезжает на улицы Москвы, не более того. Летчик-испытатель подвергается меньшей опасности, когда садится в новую машину?
Не нужно смаковать это. По поводу той же ракеты Н1, какой только грязью ее ни облили: бесперспективная, не будет летать! Она прекрасно летала! Все замечания, которые появились за четыре осуществленных пуска, были устранены. Двигатели стали такими безопасными, что американцы закупили целую партию, чтобы их использовать. Первые же образцы всегда имеют право на какие-то дефекты.