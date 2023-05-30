Politico: в НАТО не могут определиться, что еще пообещать Украине на саммите в Вильнюсе

Члены НАТО не достигли общего мнения, что обещать Украине на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом написало издание Politico.
Страны Восточной Европы выступают за то, чтобы дать Украине понять, что она движется к процессу вступления в Альянс. Однако западноевропейские государства считают, что подобный вопрос должен подождать до завершения конфликта.
«Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе», — говорится в сообщении издания.
Агентство ANSA 27 мая сообщило, что страны НАТО не могут определиться со сроками вступления Украины в Альянс. Отмечается, что часть стран считают, что конкретные сроки членства должны быть представлены Киеву на саммите в Вильнюсе.