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Politico: в НАТО не могут определиться, что еще пообещать Украине на саммите в Вильнюсе

Политика
Politico: в НАТО не могут определиться, что еще пообещать Украине на саммите в Вильнюсе

Члены НАТО не достигли общего мнения, что обещать Украине на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом написало издание Politico.

Страны Восточной Европы выступают за то, чтобы дать Украине понять, что она движется к процессу вступления в Альянс. Однако западноевропейские государства считают, что подобный вопрос должен подождать до завершения конфликта.

«Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе», — говорится в сообщении издания.

Агентство ANSA 27 мая сообщило, что страны НАТО не могут определиться со сроками вступления Украины в Альянс. Отмечается, что часть стран считают, что конкретные сроки членства должны быть представлены Киеву на саммите в Вильнюсе.
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