Трижды судимый молодой человек украл продукты из супермаркета в Калининградской области

Рецидивист украл продукты в супермаркете города Балтийска в Калининградской области. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Сообщение о краже поступило от сотрудника «Пятерочки» поздним вечером в понедельник. По предварительным данным, 25-летний молодой человек с прилавка тайно похитил продукты питания.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в краже. Им оказался местный житель, которого судили по статьям о мелком хищении, об управлении транспортным средством в пьяном состоянии, а также об угоне. Безработного местного жителя сейчас ищут.
Ранее житель Мордовии украл велосипед и обменял его на смартфон.