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Трижды судимый молодой человек украл продукты из супермаркета в Калининградской области

Происшествия
Трижды судимый молодой человек украл продукты из супермаркета в Калининградской области

Рецидивист украл продукты в супермаркете города Балтийска в Калининградской области. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение о краже поступило от сотрудника «Пятерочки» поздним вечером в понедельник. По предварительным данным, 25-летний молодой человек с прилавка тайно похитил продукты питания.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в краже. Им оказался местный житель, которого судили по статьям о мелком хищении, об управлении транспортным средством в пьяном состоянии, а также об угоне. Безработного местного жителя сейчас ищут.

Ранее житель Мордовии украл велосипед и обменял его на смартфон.
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