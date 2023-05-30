Жителя Калужской области приговорили к трем годам тюрьмы за кражу автомобиля с парковки монастыря

Выяснилось, что у машины был хозяин. Он передал средство передвижения кредитору вместо денег. Россиянин еще не выплатил кредит за Kia Optima, поэтому не смог передать другому человеку. Будущий владелец решил поставить его около монастыря из-за соображений безопасности.