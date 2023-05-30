Жителя Калужской области приговорили к трем годам тюрьмы за кражу автомобиля с парковки монастыря

Суд Калужской области вынес приговор мужчине, который украл машину Kia Optima с парковки монастыря. Выяснилось, что хозяин поставил его на это место из соображений безопасности.
Как сообщает пресс-служба судов области, злоумышленник использовал эвакуатор. Он перевез машину с парковки монастыря «Оптина пустынь» к своим знакомым. Автомобиль длительное время стоял на месте, поэтому мужчина решил его забрать.
Выяснилось, что у машины был хозяин. Он передал средство передвижения кредитору вместо денег. Россиянин еще не выплатил кредит за Kia Optima, поэтому не смог передать другому человеку. Будущий владелец решил поставить его около монастыря из-за соображений безопасности.
В результате вора приговорили к трем годам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.
Стоит отметить, что за год спрос на новые автомобили вырос на 57%. Как сообщает RT, среди наиболее популярных марок остается Kia.