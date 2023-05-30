В Петербурге стартовали съемки фильма «Альтернатива» о путешествии девушки-инвалида

Съемки художественного фильма «Альтернатива» стартовали в Северной столице и Ленинградской области. Об этом говорится в материале издания «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
В работе над кинолентой принимают участие граждане с ограниченными возможностями. При этом картина расскажет о путешествии на поезде двух молодых людей, которые познакомились в реабилитационном центре.
Главная героиня является инвалидом и вынуждена использовать специальную коляску. Ей предстоит столкнуться с множеством непростых ситуаций, однако новый друг поможет девушке справиться с невзгодами.
Сценаристом и режиссером фильма стал Владимир Рудак. В прошлом он получил серьезную травму позвоночника, из-за чего на протяжении многих лет не мог передвигаться самостоятельно.
Меж тем Государственная дума РФ предложила пересмотреть порядок выплат компенсаций инвалидам. В частности, это касается сокращения сроков принятия решения о возмещении расходов на средства реабилитации с 15 до 10 дней.