ФАН публикует список пострадавших при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Информация еще по пятерым детям в настоящий момент уточняется. Всего госпитализировано 7 юных россиян, состояние ещё 12 позволило им отправится домой. Пострадавших при ЧП госпитализировали в ЦГБ имени Н. А. Семашко и Городскую больницу скорой медицинской помощи.