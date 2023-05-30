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ФАН публикует список пострадавших при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Происшествия
ФАН публикует список пострадавших при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Предварительный список граждан, которые погибли или пострадали во время обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, оказался в распоряжении ФАН.

Инцидент произошел на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5, расположенной на улице Пойменной. Конструкция не выдержала сильных порывов ветра и перевернулась.

Как результат, более десятка людей получили травмы. Погиб один человек. Федеральное агентство новостей публикует предварительный список жертв обрушения трибуны.

  1. Людмила Алиева., погибла;
  2. Олег Грачев., пострадавший, тяжелая травма головы;
  3. Екатерина Германович., пострадавшая, травма головы, состояние средней степени тяжести;
  4. Оксана Кривошеева., пострадавшая, ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести.
  5. Кривошеев Е., закрытая черепно-мозговая травма.
  6. Гайдаенко В., закрытая травма груди и живота, травматический шок.
  7. Супрун В., перелом ключицы.
  8. Князева Н., закрытая черепно-мозговая травма, состояние удовлетворительное.
  9. Савина Н., закрытая черепно-мозговая травма., травма грудной клетки и живота
  10. Могрычев А., закрытая травма колена.
  11. Германов И., закрытая травма правой кисти.
  12. Анастасия М. Ушиб спины.
  13. Влад 2010 года рождения, скальпированная рана части головы, артериальное кровотечение из височной части головы, состояние тяжелое.
  14. Борис 2010 года рождения, открытый перелом кистей предплечья правой конечности., состояние средней тяжести.

Информация еще по пятерым детям в настоящий момент уточняется. Всего госпитализировано 7 юных россиян, состояние ещё 12 позволило им отправится домой. Пострадавших при ЧП госпитализировали в ЦГБ имени Н. А. Семашко и Городскую больницу скорой медицинской помощи.

Трибуну, которая обрушилась на гребном канале в Ростове-на-Дону, в последний раз ремонтировали в 2017 году, ранее сообщил источник ФАН.
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