ФАН публикует список пострадавших при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Предварительный список граждан, которые погибли или пострадали во время обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, оказался в распоряжении ФАН.
Инцидент произошел на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5, расположенной на улице Пойменной. Конструкция не выдержала сильных порывов ветра и перевернулась.
Как результат, более десятка людей получили травмы. Погиб один человек. Федеральное агентство новостей публикует предварительный список жертв обрушения трибуны.
- Людмила Алиева., погибла;
- Олег Грачев., пострадавший, тяжелая травма головы;
- Екатерина Германович., пострадавшая, травма головы, состояние средней степени тяжести;
- Оксана Кривошеева., пострадавшая, ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести.
- Кривошеев Е., закрытая черепно-мозговая травма.
- Гайдаенко В., закрытая травма груди и живота, травматический шок.
- Супрун В., перелом ключицы.
- Князева Н., закрытая черепно-мозговая травма, состояние удовлетворительное.
- Савина Н., закрытая черепно-мозговая травма., травма грудной клетки и живота
- Могрычев А., закрытая травма колена.
- Германов И., закрытая травма правой кисти.
- Анастасия М. Ушиб спины.
- Влад 2010 года рождения, скальпированная рана части головы, артериальное кровотечение из височной части головы, состояние тяжелое.
- Борис 2010 года рождения, открытый перелом кистей предплечья правой конечности., состояние средней тяжести.
Информация еще по пятерым детям в настоящий момент уточняется. Всего госпитализировано 7 юных россиян, состояние ещё 12 позволило им отправится домой. Пострадавших при ЧП госпитализировали в ЦГБ имени Н. А. Семашко и Городскую больницу скорой медицинской помощи.
Трибуну, которая обрушилась на гребном канале в Ростове-на-Дону, в последний раз ремонтировали в 2017 году, ранее сообщил источник ФАН.